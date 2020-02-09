راغب علامة يوجه هذه المعايدة لمتابعيه بمناسبة عيد مار مارون

ميرنا وليد - بيروت - لمناسبة عيد ​مار مارون​ الذي يصادف اليوم، عايد الفنان اللبناني ​راغب علامة​ متابعيه، وكتب على حسابه على موقع التواصل الإجتماعي :"كل عيد مار مارون وجميع اللبنانيين ووطننا لبنان بألف خير وصحة وعافية وأمن وأمان".

وكان إعتبر علامة أن المجلس النيابي في لبنان ليس محلّ ثقة، وكتب على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "مجلس نواب لا أحد في لبنان وفي العالم يثق به ، حتى أعضائه كلهم يعرفون أنهم غير مؤتمنين على الثقة ولا يثقون ببعضهم البعض! دستورياً هو الذي سيعطي الثقة للحكومة يعني زي ما بيقول المثل اللبناني يا مأمنّ للمي في الغربال ! ناس بلا ثقة ستعطي الثقة".

وكان قد إستغرب علامة مؤخرا خطابات النواب اللبنانيين في المجلس النيابي، والذي حمّله مسؤولية وقوع لبنان في شباك الإفلاس.

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