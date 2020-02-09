بالصورة- نجوى كرم تكشف عن أمنيتها

ميرنا وليد - بيروت - في ظل الطقس البارد الذي يشهده لبنان، وتساقط الثلوج، أطلت الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​ عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، ونشرت صورة جديدة لها، وعلقت عليها :"شو بتمنى بهاللحظة كون عالتلجات".

إشارة إلى أن الفنانة اللبنانية نجوى كرم ستشارك في أضخم أوبريت غنائي إنساني، والذي سيكون من ضمن الدورة الثالثة من مبادرة "صناع الأمل" الذي سيقام خلال هذا الشهر في دبي، برعاية حاكم إمارة دبي محمد بن راشد آل مكتوم.

ويشارك في الاوبريت الفنانون صابر الرباعي، وراغب علامة، وشيرين عبد الوهاب، وأصالة، ولطيفة، وحسين الجسمي، وسعد لمجرد وفايز السعيد، وحاتم العراقي، ومحمد عساف، وأحمد جمال وفؤاد عبد الواحد.

ومن ناحية أخرى، تشارك نجوى حالياً في لجنة تحكيم "The Voice Senior" إلى جانب الفنانين ملحم زين وسميرة سعيد وهاني شاكر.

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