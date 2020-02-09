جاكي شان يخصص هذه المكافأة لمن يصنع لقاحاً ضد فيروس كورونا

ميرنا وليد - بيروت - خصص الممثل الصيني ​جاكي شان​ (65 عاماً) مكافأة بقية مليون يوان صيني أي ما يعادل 150 ألف دولار أميركي، لمن يصنع لقاحاً ضد فيروس ​كورونا​ الذي ينتشر في الصين منذ شهر كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، وتوفي بسببه مئات الأشخاص.

وقال الممثل جاكي شان إنه سيبذل كل جهوده لمساعدة المصابين بالفيروس، وأكد على أهمية البحوث لتجاوز هذا الفيروس، وأشار إلى أن الكثير من الناس يشاركونه رأيه في ضرورة البحث عن إمكانية صنع دواء فعال ضد فيروس كورونا في أسرع وقت.



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