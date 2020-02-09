رونق :"أعتبر هذا الأمر شيئا أساسياً للمحافظة على جمالي"

ميرنا وليد - بيروت - في إجابة على سؤال :"لا يخفى أن ملامحك تغيّرت عن ذي قبل، فهل لمشرط الأطباء دور في هذا التغيير؟ قالت الممثلة الكويتية رونق :"لا، ولكن لا بد من بعض الرتوش وزيادة الجمال جمالاً".

وأضافت :"أحرص على العناية ببشرتي كل يوم من خلال استخدام بعض كريمات النهار والليل، وأعتبر هذا الأمر شيئا أساسيا للمحافظة على جمالي".

وعما إذا كانت تعتبر حياتها الخاصة خطاً أحمر، قالت :"نعم، ولا أحب أن تكون حياتي كتاباً مفتوحاً لكل الناس".

حديث ​الممثلة رونق​ جاء في مقابلتها لجريدة "الراي" الكويتية مع الزميل فيصل التركي.

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