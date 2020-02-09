تراند اليوم : الفيشاوي بيرقص علي أنغام الهضبة في الجيم – شاهد

نشر الفنان أحمد الفيشاوى عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور “انستجرام” فيديو جديدا له وهو يرقص داخل الجيم على أغنية للفنان عمرو دياب.

علق الفنان أحمد الفيشاوى على الصورة قائلا : رقص الچيم لاقيت عمرو دياب شغال سبت التمرين و فرفشت”.

نال الفيديو إعجاب الكثير من متابعيه وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :

مهضوم كتير????

???????????????? عمرو دياب يشتغل ف اي مكان يفرفشك ????

يذكر أن أحمد الفيشاوى ينتظر عرض فيلمه الجديد “اشباح أوروبا” الذى يشارك فى بطولته هيفاء وهبى .