تراند اليوم : بوجه ملائكي .. حلا شيحة تبهر متابيعيها علي السوشيال ميديا

نشرت الفنانه حلا شيحه عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور “إنستجرام” صورة جديدة لها بدون مكياج تبرز فيها جمالها الطبيعى.

وعلقت الفنانة حلا شيحة على الصورة قائلة: “صباح الخير”.

نالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها وتفاعل مع الصورة عدد كبير من جمهورها وجاءت أبرز التعليقات كالآتى: “اية القمر دة – احلى فنانه فى الدنيا … صباح الفل – ايه الجمال دة منورة ديما”.

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حلا شيحة كانت غائبة عن الساحة الفنية ثم عادت مرة أخرى.

وكان أحدث أعمالها مسلسل “زلزال” بطولة الفنان محمد رمضان وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر.