الأزمة القلبية تنهي حياة النجم العالمي روبرت كونراد عن عمر يناهز 84 عاماً

توفي النجم العالمي روبرت كونراد عن عمر يناهز 84 عاماً، إثر تعرضه لأزمة قلبية، وأصدرت عائلته بياناً رسمياً عن سبب الوفاة، جاء فيه: «توفي كونراد متأثراً بأزمة قلبية في ماليبو بكاليفورنيا، قبل أقل من شهر من عيد ميلاده الخامس والثمانين».

وجاء بالبيان: «عاش كونراد حياة طويلة رائعة، وفي الوقت الذي تشعر فيه العائلة بالحزن لوفاته، سيعيش إلى الأبد في قلوبهم».

روبرت كونراد ممثل تليفزيوني وسينمائي ومغنٍ أمريكي، ولد في الأول من مارس عام 1935، وشارك في عدد كبير من الأعمال الفنية، وتحول مع الوقت إلى فتى الشاشة الأول في السينما والتليفزيون.

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ولعب «كونراد» دور العميل في الاستخبارات الأمريكية جيمس ت. في مسلسل «The Wild Wild West» الذي يستكشف فيه مع شريكه أرتيموس غوردون غرب الولايات المتحدة، وترشح عام 1978 لجائزة جولدن جلوب عن دوره في مسلسل «Baa Baa Black Sheep».

وشارك كونراد في برامج ومسلسلات تليفزيونية أخرى خلال مسيرته؛ فضلاً عن أفلام سينمائية منها: «مور وايلد وايلد ويست» المقتبس عن المسلسل الذي يحمل الاسم نفسه، وكانت آخر مشاركاته الفنية في عام 2002، لم يقدم بعدها أية أعمال فنية لكنه لم يعلن اعتزاله الفن حتى وفاته.