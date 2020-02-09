زوج كارمن سليمان: 8 شهور وأنا بجري وراها علشان أتجوزها

حلت الفنانة كارمن سليمان وزوجها الملحن مصطفى جاد، ضيفين على برنامج: معكم منى الشاذلي، وتحدثت عن قصة حبهما وأعلن جاد أنه سعى للحصول على موافقتهاعلى مدار 8 شهور، وكشف جاد أنه قابلها في أحد الأستوديوهات وكان عمرها وقتها 18 عاماً، وحاول التقرب منها لكنها صدته بكل الطرق؛ حتى نجح في إيقاعها بحبه وتأكد من حبها له فتقدم لها رسمياً.

ويكمل جاد أنه يكبر كارمن بعشرة أعوام، وكان يعتبرها ابنته وحبيبته، وأضاف أنه عندما علم بأن والدها بدأ يشعر بوجود عاطفة تجمعهما سوياً، بدأ جاد في الابتعاد عنها حتى اتصلت به وأخبرته بأنها تحبه، وتقدم لها رسمياً ووافق والدها.

كانت كارمن قد غنت تتر مسلسل «حكايتي» للنجمة ياسمين صبري، والذي عرض في شهر رمضان الماضي، وتحمل الأغنية اسم «سطور حكايتي» لحن وتوزيع خالد عز، وكلمات نادر عبدالله.

وتستعد كارمن سليمان للمشاركة ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28، وبالتحديد يوم الإثنين 11 نوفمبر المقبل، وذلك بقيادة المايسترو الدكتور هياف ياسين، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.



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