فيديو لنوال الزغبي في شوارع السعودية يشعل السوشال ميديا

نشر الفنان والإعلامي هشام الهويس عبر حسابه على موقع سناب شات، فيديو للفنانة نوال الزغبي وهي تصور كليبها الجديد القوية في سوق قابل أحد أسواق منطقة جدة التاريخية، وسط مدينة جدة غرب المملكة العربية السعودية.

وكتب الهويس تعليقاً على الفيديو: أقل شي ممكن ينقال على نجمة بحجمك هو أنك ذهبية ولازم يصوروكي بين محلات الذهب، وتداول الفيديو عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

لينك الفيديو :

Advertisements

وكانت نوال الزغبي قد شاركت جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، بتغريدة وجهت من خلالها رسالة للفنان اللبناني رامي عياش، وقالت نوال الزغبي من خلال تغريدتها لرامي عياش: «بحبك».

وتفاعل الكثيرون من محبيها ومتابعيها عبر حسابها على تويتر، وأشادوا برامي عياش الذي يعتبر من أهم مطربي لبنان خلال السنوات الحالية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً منذ سنوات طويلة، جمع الفنانة نوال الزغبي ورامي عياش خلال فترة التسعينات، وعلق عليه الفنان رامي عياش وقال: «نوال وجه الخير من 97».

وطرحت الفنانة نوال الزغبي خلال الفترة الماضية، أغنية جديدة بعنوان: كده باي، وقامت بتصويرها بطريقة الفيديو كليب، وحققت من خلاله نجاحاً كبيراً بسبب فكرته الجديدة، التي قدمت به أغنيتين وهما: جوه قلبه، وصبح، وأشاد الكثيرون من محبيها بأغنايها وطالبوها بأن تجدد هذه الأفكار مجدداً.

اقرئي ايضا : صورة.. يسرا تتقدم صفوف لجنة تحكيم جوائز الأوسكار