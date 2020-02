بعد غياب 4 سنوات.. جيم كاري يعود للسينما بفيلم تكلفته 90 مليون دولار

يعود الفنان العالمي جيم كاري للسينما بعد غياب 4 سنوات، من خلال فيلم جديد بعنوان: القنفذ سونيك، بتكلفة 90 مليون دولار.. وتدور أحداث الفيلم حول «سونيك» بطل ألعاب الفيديو الشهيرة التي أنتجتها شركة «سيجا» في فترة التسعينيات، الذي يهرب من الحكومة بمساعدة شرطي في بلدة «جرين هيلز» الريفية.. ويقوم «كاري» بدور دكتور «إيفو»، والفيلم من إخراج «جيف فلور».

الفيلم سيتم تصويره في عدد كبير من الدول في أمريكا وأوروبا إلى جانب المغرب العربي، ويشارك في بطولته كل من: آدم بالي، وجيمس مارسدن، ومن المتوقع له النجاح خصوصاً أن جمهور النجم الشهير كانوا يطالبونه بالعودة للسينما من خلال فيلم جديد، وكان يؤكد أنه في انتظار أن يفعل ذلك بمجرد أن يعثر على سيناريو يليق بجمهوره.

جيم كاري ممثل كندي وأمريكي من مواليد 17 يناير 1962، وهو حائز على جائزة الغولدن غلوب مرتين، وهو معروف بأسلوبه الكوميدي الساخر المبالغ فيه وحركاته الجسدية الهزلية، ومع ذلك فقد حصل على إعجاب النقاد والمشاهدين في أدواره الجادة أيضاً.

كان أول دور لجيم كاري في فيلم سينمائي عام 1981 في فيلم «Rubberface»، وقام بعدها بتمثيل العديد من الأدوار الصغيرة في أفلام مثل: «Once Bitten»، و«Peggy sue got married»، إلى أن أحرز أول دور رئيسي له في فيلم «Ace Ventura: Pet Detective» عام 1994 وحقق نجاحاً كبيراً، وبعدها توالت أدواره الناجحة في أفلام مثل «The Mask»، و«Dumb and Dumber». في عام 1998 حصل جيم كاري على جائزة الغولدن غلوب عن دوره في فيلم «The Truman Show»، ومن ثم في عام 1999 حصل جيم كاري على جائزة الغولدن غلوب مرة أخرى عن دوره في فيلم «Man on the Moon».