وفاة الفنان السوداني عبدالعزيز المبارك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي الفنان السوداني عبدالعزيز المبارك، في العاصمة المصرية القاهرة، الأحد، التي توجه إليها للعلاج عن عمر يناهز 69 عاماً.
ويحظى المبارك بقاعدة جماهيرية كبيرة، ويمتاز بجمال الصوت والغناء على آلة العود، ورفد الساحة الفنية السودانية بالعديد من الروائع التي حفظها معجبوه.
ولد عبدالعزيز المبارك في مدينة ودمدني عاصمة ولاية الجزيرة وسط السودان عام 1951، وبدأ مسيرته الفنية بأول تسجيل رسمي في الإذاعة السودانية عام 1974 بعد إجازة صوته.
ويقول مقربون منه: إنه بدأ مسيرته الفنية بتقليد كبار الفنانين السودانيين إلى أن تمكن من إنتاج أعمال خاصة به جعلته يحتل مكانة وسط عمالقة الفن السوداني.
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