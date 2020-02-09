وليد توفيق وهاني شاكر يجتمعان بعد 40 سنة من الصداقة

إنتهى النجم العربي وليد توفيق وأمير الغناء العربي هاني شاكر من تسجيل أغنية بعنوان “كيف بتنسى” من ألحان وليد توفيق وغناء هاني شاكر في أول تعاون بينهما بعد 40 عاماً من الصداقة في عالم الفن.

تم تسجيل الأغنية التي كتبت كلماتها الشاعرة اللبنانية نادين الأسعد وقام بتوزيعها الموزع باسم منير في استديو الرسالة بالقاهرة مع المهندس أحمد جودة. ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

Advertisements

أغنية “كيف بتنسى” رومانسية باللهجة اللبنانية، حيث يغني “شاكر” للمرة الأولى بهذه اللهجة. وتقول كلماتها: ما ضل عندك قلب/ما ضل فيي جروح/اصعب وجع في القلب/الموجوع جوا الروح/ بعدك بتقلي بحبك كيف بتنسى وبتروح/بعدك بتقلي بحبك كيف بتنسى وبتروح/

وفي حديث لـ “انسايدر بالعربي” أكد وليد توفيق الى أنه كان يفكر في عمل مشترك بينه وبين هاني شاكر من سنين، لكن دائماً يؤمن أن الأمر الذي يأتي بترتيب من الله يكون فيه بركة، وأول ما جاءت الفكرة أن يغني هاني باللبناني انطلقا بالعمل.

لا شك في أن الأغنية سيكون لها وقعها الخاص على الساحة الفنية خاصة أنها تضم قامتين كبيرتين في عالم الغناء وليد توفيق وهاني شاكر اللذين لديهما قاعدة جماهيرية كبيرة ممتدة من عشرات السنين، وعلى مساحة الوطن العربي.