وفاء موصللي: شخصيتي الجديدة مفاجأة.. وخبيرة التجميل الخاصة بها تعلق!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

كشفت الفنانة السورية وفاء موصللي عن شخصيتها في مسلسل "سوق الحرير" تأليف حنان حسين المهرجي وإخراج بسام ومؤمن الملا وإنتاج شركة ميسلون للإنتاج والتوزيع الفني. مبينة أنها تحب أن تتركها مفاجأة للجمهور بتفاصيلها، وأدائها وطبيعتها.

وأضافت موصللي أن شخصيتها "أم قمر" وتكون والدة "قمر- كاريس بشار"متزوجة في العمل من عبد الهادي الصباغ، مؤكدة أن شخصيتها في هذا العمل تختلف عن شخصية "فريال" التي قدمتها في السلسلة الشهيرة "باب الحارة"، مضيفة أنها ليست من أبطال العمل وإنما هي ضيفة تحل على حلقات العمل.

وأعربت وفاء عن سعادتها وارتياحها بالمشاركة في عمل مع شركة ميسلون التي تعتبرها شركة فنية تقدر الفنان من الجوانب المادية والمعنوية والفنية.

وحول بحثها عن طبيعة الشخصيات التي تقدمها ومساحتها داخل العمل قالت إنها لا تكترث بحجم ومساحة الدور لأن الفنان هو من يصنع الفارق، من خلال قدرته على تجسيد الشخصية بشكل مميز وبطريقة جديدة غير تقليدية.

إطلالات متجددة

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من جانب آخر؛ أوضحت وفاء موصللي أنها باتت تظهر مؤخرا بإطلالات جديدة ومختلفة ومتميزة معتمدة على خبيرة التجميل منال النونو، وأعربت عن سعادتها بتفهم المسؤولة عن إطلالتها لطبيعتها وبشرتها وما تحبه.

بدورها تحدثت خبيرة التجميل منال لفوشيا حول خيارها لتصميم إطلالات الفنانة وقالت إنها فضلت أن تختار لها إطلالة مختلفة وطبيعية وهو تحد بالنسبة لها خاصة أثناء ظهور الفنانة في الفعاليات المختلفة والحفلات الفنية.

وأضافت بأن موصللي متعاونة جدا في قبولها لرأيها وما تراه مناسبا والأفضل لإطلالتها.

وقالت إن وجه وفاء موصللي ليس بالوجه الصعب للعمل عليه، وإن فكرة دمج الألوان في المكياج هي اللبنة الأولى التي تظهر الوجه بشكل بسيط وهادئ، إضافة إلى التنبه لأوقات الإطلالة واختلافها بين النهار والليل.

وحول اختلاف تصميم الإطلالة بين الفنانة والسيدة العادية؛ قالت إنه في الوقت الحالي لا يمكن أن نلحظ هذا الاختلاف خاصة مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي وسعي الجميع إلى التصوير والنشر والبحث عن حضور جميل.