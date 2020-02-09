نانسي عجرم تحتفل بميلاد ابنتها "ليا" على طريقتها رغم محنتها.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حرصت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على الاحتفال بعيد ميلاد ابنتها الثالثة "ليا" رغم الظروف الصعبة التي تمر بها مع عائلتها بسبب مقتل الشاب محمد موسى داخل منزلها على يد زوجها الدكتور فادي الهاشم وحالة الجدل التي صاحبت الحادثة المأساوية.

ونشرت نانسي صورة برفقة طفلتها عبر حسابها إنستغرام وظهرت فيها وهي تحملها داخل المنزل، وأرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: "نجمتي الصغيرة أتمت عامها الأول".

ووجه محبو الفنانة كلمات التهنئة والمعايدة لابنتها متمنين أن تراها الفنانة بأفضل طريقة في المستقبل، وكتبت إحدى المعجبات:"بسم الله عليها ما شاء الله ربي يحميها لكم وتشوفين سعادتها يارب هي وخواتها".

كما أشاد عدد من محبي الفنانة بالطريقة التي تعاملت فيها بمحنتها، لتعود إليهم مجددا وتشاركهم بنشاطاتها الفنية وصورها في مناسبات مختلفة، كما أنها تشارك أيضا في برنامج "ذا فويس كيدز" الذي انتهت فيه المرحلة الأولى "الصوت وبس" أمس السبت واختار أعضاء لجنة التحكيم فريقه المفضل من المواهب التي شاركت.

وسقطت عجرم على خشبة المسرح وذلك في الحلقة السادسة والأخيرة من مرحلة "الصوت وبس"، أمس السبت، فبعد أن أدى الطفل المتسابق، هشام اليمني، أغنية "إمتى أنا أشوفك" للفنان أبو بكر سالم، قالت له "أنت لي أنا"، وسأله زميلها في لجنة التحكيم، المطرب المصري، محمد حماقي، إن كان يمارس هوايات أخرى غير الغناء، رد هشام أنه يلعب مصارعة.

وطالبت الفنانة نانسي عجرم من هشام أن تلعب معه مصارعة، وبالفعل توجهت على المسرح وبدأ اللعب إلا إنها سقطت أرضا على سبيل المزاح، لتخبر هشام اليمني أنه الفائز.

Advertisements

واختار الطفل هشام اليمني، أن ينضم إلى فريق نانسي عجرم.

إلى ذلك، لا تزال قضية قتيل منزل نانسي عجرم تحظى بالكثير من التساؤلات على الرغم من مرور أكثر من شهر على بدء التحقيقات فيها، فلا يكاد يمر يوم إلا ونجد خبرا يتعلق بها وكان آخر تلك الأخبار ما نشرته محامية والدة القتيل رهاب بيطار، إذ كشفت الأخيرة في تغريدة لها عبر تويتر، بأن جثة القتيل محمد الموسى لم تدفن بعد وأنها لا تزال في الثلاجة، نافية ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بخصوص استلام أهل القتيل لجثته وقيامهم بإجراءات الدفن.

وكتبت بيطار: "توضيحا لما ورد سابقا ومنعا لأي غلط فنحن لم نتلق من مبادرة رائدات السلام الكويتية - وأنا إحدى عضواتها- أي مبلغ لحد الآن وقد كان اتصال السيدة فاطمة العقروقة السابق واضحا بأنهم سيساهمن بتكاليف الدفن"، مضيفة: "هذا وإن جثة المغدور محمد الموسى لم تدفن وما زالت بالثلاجة".

وبعد تلك التغريدة عادت رهاب لنشر تغريدة أخرى هددت فيها بمقاضاة كل وسيلة إعلامية تشير في أخبارها إلى محمد الموسى بكلمة لص، قائلة: "بصفتي أحد محامي عائلة محمد الموسى فإنني سأقاضي أي وسيلة إعلامية تطلق وصف اللص عليه قبل أن يبت القضاء في الأمر".

أما فيما يتعلق بالتحقيقات، فمن المقرر أن يكون يوم 10 مارس يوم الفصل في القضية فيما يتعلق بالدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم والمتهم بقتل الموسى، بالإضافة إلى طلب قاضي التحقيق استدعاء كل من شقيقة الهاشم مارلين الهاشم، وبعض العاملين في العيادة لأخذ إفادتهم في القضية، وذلك بعد وجود داتا تثبت اتصال الموسى بالعيادة لأكثر من مرة قبل وقوع الحادثة.

وعلى الصعيد الفني، نشر الموزع أحمد إبراهيم زوج الفنانة المصرية أنغام، منذ عدة أيام صورة تجمعه بنانسي عجرم من داخل استديوهات التسجيل في لبنان، ليعلن عن تعاونه الجديد مع نانسي، إذ إنه من المقرر أن يشهد ألبوم نانسي الجديد أكثر من أغنية من توزيع أحمد إبراهيم الذي أنهى توزيع أكثر من أغنية في الألبوم.