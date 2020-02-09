"الموسيقيين" تحسم جدل انضمام حسن شاكوش إلى النقابة

أثار إعلان مطرب المهرجانات حسن شاكوش انضمامه إلى نقابة المهن الموسيقية جدلًا كبيرًا في الوسط الفني.

ونفت النقابة ما أعلنه «شاكوش» منذ عدة أيام خلال لقائه بأحد البرامج التلفزيونية عن حصوله على عضوية النقابة.

إعلان «شاكوش» أثار جدلًا كبيرًا بين الموسيقيين نظرًا لأنه يغني مهرجانات وهذه الفئة من المطربين لم يُصرَح لها بالغناء قانونيًا حتى الآن بالانضمام للنقابة، وما زال الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين يبحث كيفية عملها تحت مظلة النقابة.

رد النقابة

وقال مع حمادة أبو اليزيد، عضو مجلس نقابة الموسيقيين وعضو اللجنة الخاصة باختبارات المطربين الجدد الذي يريدون الانضمام للنقابة، إن مطرب المهرجانات حسن شاكوش لم يحصل على عضوية النقابة كما صرَّح.

وأشار إلى أن كل ما حدث هو أنه خضع للاختبارات، أما النتيجة فلم تعلن حتى الآن بشكل رسمي نظرًا لعدم اعتمادها من نقيب الموسيقيين ومجلس النقابة.

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وأضاف أن حسن شاكوش يضر نفسه بمثل هذه التصريحات لأن النتيجة لم تُعلن.

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