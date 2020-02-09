شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسنى: فخور جدًا بمشاركتى فى الكليب الجديد لرامى جمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت مجموعة كبيرة من الفنانين، في الكليب الجديد، للمطرب رامى جمال، والذى طرحه اليوم، ويحمل اسم "سقف"، ومن بين النجوم المشاركين في الكليب بجانب رامى جمال أحمد السقا وإسعاد يونس وعمرو يوسف وهشام جمال وحمدي الميرغني وحسن الرداد وعلي ربيع ومحمد أوس أوس وشيماء سيف ومحمد عبد الرحمن والشيف علاء الشربيني وعمرو سعد وهنادي مهني وأحمد السعدني ومي عمر وهشام ماجد وكريم عبد العزيز وحمادة هلال وأكرم حسني وهشام عباس ونسمة عبد العزيز.

ومن نجوم الرياضة شيكابالا وعمرو السولية وطارق حامد ورمضان صبحي وأحمد الشيخ ومحمود علاء وحسني عبد ربه وحسين السيد وحسين الشحات، والمصارع السابق كرم جبر.

بجانب عدد من الإعلاميين مثل إنجي علي وإبراهيم فايق وهاني حتحوت إضافة إلى صناع الأغنية الشاعر مصطفي حسن والملحن بلال سرور والموزع توما.

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أكرم حسنى، نشر عبر حسابه على "إنستجرام"، جزءًا من الكليب، وعلق عليه قائلا: "فخور جداً بمشاركتي في الكليب الجديد للفنان رامى جمال"

رامى جمال تعاون فى ألبومه الجديد "أنا لوحدى" مع الشعراء تامر حسين، ومحمد عاطف، وجمال الخولى، وأحمد الملكى، وشادى نور، وأحمد عرفان، ورقية عبد العزيز، ومصطفى حسن، ومحمد أبو نعمة، أما المحلنون فهم، بلال سرور، ومحمد أنيس، وياسر نور، ومدين، بينما التوزيع الموسيقي فكان لكل من توما، ونادر حمدي، وشريف مكاوى، وأحمد إبراهيم، وأحمد المغربى، ووسام عبد المنعم، وكريم عبد الوهاب، وشارك رامى جمال فى الألبوم كملحن حيث قدم ما يقرب من 9 أغنيات.

من ناحية أخرى كشفت الشركة المنتجة لألبوم الفنان رامى جمال الجديد، عن البوستر الرسمى للألبوم والذى يحمل عنوان "أنا لوحدي"، المقرر طرحه فى الأسواق خلال الفترة المقبلة، ليكون الألبوم الخامس فى مشوار رامى جمال الغنائى بعدما قدم أول ألبوماته بعنوان "مليش دعوة بحد" عام 2011، و"فترة مش سهلة" عام 2013، و"ملناش إلا بعض" عام 2016، و"ليالينا" عام 2018.