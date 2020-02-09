شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسني VS محمد سلام فى مشهد كوميدي بفيلم الفلوس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم تامر حسني، جمهوره، عبر حساباته المختلفة بمواقع السوشيال ميديا، بمشهد كوميدى من فيلم "الفلوس" الذى يقوم ببطولته ويعرض حالياً فى دور العرض السينمائي، والذى ظهر فيه مع الممثل محمد سلام.

وظهر تامر حسني في المشهد وهو يحاول مصالحة "سلام" الذى يمكث معه فى نفس الغرفة، وسرعان ما يدور حوار كوميدى بينهما ينتهي بركل تامر لسلام من على السرير.

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وقد انطلق فيلم "الفلوس" داخل دور العرض المصرية والعربية يوم 25 من ديسمبر الماضي، ويحقق نجاحات جيدة على مستوى شباك التذاكر، والعمل قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك في بطولته إلى جانب تامر حسنى وزينة كلاً من خالد الصاوي، محمد سلام، عائشة بن أحمد، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف، مثل أحمد السقا ومى عز الدين.

تدور أحداث فيلم "الفلوس" حول سيف، وهو نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا- زينة، ليساعدها فى استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التى تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.