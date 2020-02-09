شكرا لقرائتكم خبر عن صورة طبق الأصل منها.. نانسى عجرم تحتفل بعيد ميلاد طفلتها "ليا" الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، على الاحتفال بعيد ميلاد طفلتها الأول "ليا" بصورة لها من الاحتفالات نشرتها عبر حسابها بموقع الصور انستجرام، منذ قليل، وهى ترتدي فستان أبيض اللون وأمامها "تورتة" عيد ميلادها التى ظهرت وهى تلتهما وعلى رأسها "قبعة" صغيرة الحجم.

وسرعان ما استقبلت الطفلة الصغيرة الكثير من التعليقات التي جاءت أغلبيتها بـ "صورة طبق الأصل من والدتها"، كما حرصت الفنانة الإماراتية أحلام على تهنئتها وكتبت قائلة " بسم الله عليها ما شاء الله ربي يحميها لكم وتشوفين سعادتها يا رب هي وخواتها، ♥️????????????????????????????????????????????????????????????????????"، وحرصت النجمة نوال الزغبي على إضافة الكثير من الإيموجى على الصورة للتهنئة.

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وأطلقت عجرم، كليب أغنيتها الجديدة "قلبى يا قلبى"، عبر قناتها على يوتيوب، نهاية يناير الماضى وهو الكليب الذى حقق انتشارًا كبيرًا، ونجاحًا ضخمًا فى وقت قليل، ونشرت نانسى عجرم، فيديو تستمع فيه لأغنيتها الجديدة، ويبدو أن تستمع بنجاح الأغنية الكبير، وعلقت عبر تويتر: "أنا وهالغنية.. غرام".

يشار إلى أن أغنيتها الجديدة "قلبى ياقلبى" العمل الأول بعد قضية مقتحم فيلتها الذى قتله زوجها الدكتور فادى الهاشم، حيث تشهد مزيدًا من التطورات آخرها ما أفصح عنه عبر موقع قناة LBC اللبنانية، حيث نشر معلومات نقلاً عن جهات معنية اطلعت على "داتا الاتصالات" الخاصة بالقتيل وأفراد عائلة الهاشم، ومنها إجراؤه بحثا على محرك البحث "جوجل"، حول شخصية نانسى عجرم وزوجها ومكان سكنها وتفاصيل منزلها.