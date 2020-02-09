شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبى تنتهى من تصوير مشاهدها فى "نساء من ذهب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الفنانة هيفاء وهبى من تصوير مشاهدها في مسلسل "نساء من ذهب" للنجمتين نادية الجندى ونبيلة عبيد، المقرر أن ينافس في موسم دراما رمضان المقبل، وتظهر هيفاء خلال الأحداث كضيفة شرف بمشاهد قليلة في الحلقات الأولى من العمل.

مسلسل "نساء من ذهب" مقتبس عن عمل أمريكي من إنتاج ديزني، عربته ورشة كتابة تحت إدارة السيناريست أمين جمال، وتدور أحداثه في إطارٍ كوميدي، حول 4 سيدات تؤدي أدوارهن: نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب وهالة فاخر، ويشاركهن بطولة حلقاته العديد من ضيوف شرف.

من ناحية أخرى بدأ النجمتان نادية الجندى ونبيلة عبيد، تصوير أول مشاهد مسلسلهما الجديد "نساء من ذهب" فى العاصمة اللبنانية بيروت، بصحبة الفنانتين سميحة أيوب وهالة فاخر، بدء التصوير بأحد الفيلات هناك وهو الديكور الرئيسى للعمل الذى يمثل منزل العائلة.

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وتجتمع نادية الجندى ونبيلة عبيد فى "نساء من ذهب" ليكتب نهاية صراع شريف دام لسنوت على شباك تذاكر السينما، اذ يعد الثنائى من أبرز نجمات السينما خلال فترة الثمانينات، لتستطيع القناة المتعاقدة على عرض المسلسل جمعهما ى عمل واحد وحدث ذلك بعد شهر رمضان الماضى وبالفعل وافقت النجمتان واجتمعتا أكثر من مرة خلال الفترة الماضية فى جلسة عمل لقراءة المعالجة والحلقات التى تم الانتهاء من كتابتها.

ومن ناحية أخرى تواصل هيفاء وهبى مشاهدها في مسلسلها "اسود فاتح" الذى تنافس به في السباق الرمضانى المقبل، الذى تدور أحداثه بين مصر ولبنان في إطار اجتماعي عصرى، ويشارك في بطولته كل من الفنان شريف سلامة، أحمد فهمى، صبرى فواز، معتصم النهار، فراس سعيد، رانيا منصور، نانسى صلاح، ناصر سيف، حنان سليمان، سلوى عثمان، نبيل نور الدين، أحمد الشامى، محمد الصاوى، عمر السعيد، حسام الجندى، ميرا العدل ، رامى الطمبارى، حسن عيد، مصطفى يوسف، لاشينة لاشين، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

ومن ناحية أخرى، تنتظر هيفاء وهبي الإعلان عن موعد عرض فيلمها الجديد "أشباح أوروبا" والذي يشاركها في بطولته أحمد الفيشاوي ‏ومصطفى خاطر وأروى جودة، وهو من تأليف كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ‏ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج ‏محمد حماقي‎.