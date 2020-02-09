بالصور- نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها ليا

احتفلت النجمة نانسي عجرم بعيد ميلاد ابنتها “ليا” التي بلغت عامها الاول.

ونشرت نانسي عبر حساباتها على مواقع التواصل، بعض الصور التي تجمعها مع ابنتها “ليا”، حيث ظهرتا بعفوية خلال الاحتفال بهذه المناسبة العائلية.

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وكانت نانسي عجرم قد احتفلت بعيد زواجها الـ 11 من طبيب الاسنان فادي الهاشم في سبتمبر 2019.

نانسي وفادي لديهما ثلاث بنات وهن: ايلا وميلا وليا.

آخر أعمال نانسي أغنية “قلبي يا قلبي” كلمات والحان نبيل خوري، توزيع باسم رزق، استديو جو بارودجيان وميكس وماستر ايلي بربر. والفيديو كليب صورته تحت ادارة المخرج رجا نعمة.