أحلام تكسب قضية وتعويضها بمبلغ 16 ألف دولار.. إليك التفاصيل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أنهت محكمة الاستئناف الكويتية القضية المثارة بين ناشط كويتي شهير يُدعى "مشاري بويابس"، وبين الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، وذلك بإلزام الأول بدفع مبلغ تعويضي قُدر بـ 5000 دينار (ما يعادل 16 ألف دولار).

وأسدت المحكمة الستار على القضية بهذا التعويض الأدبي للفنانة أحلام، بسبب إساءة "بوياس" لها عبر منصات التواصل الاجتماعي، بحسب ما أورده حساب "أمن ومحاكم" والمعني بالأخبار الأمنية عبر موقع التغريدات "تويتر".

وكتب الحساب في التدوينة التي أوردها: "الاستئناف تلزم المغرد مشاري بويابس بتعويض الفنانة أحلام 5000 دينار تعويضًا أدبيًا عن الضرر الذي أصابها عن الإساءة لها بوسائل التواصل الاجتماعي بالدعوى المرفوعة من المحامي بدر باقر".

وهذه القضية المثارة تعود أصولها إلى عدة سنوات بعدما رفع المحامي بدر باقر دعوى قضائية ضد مشاري بويابس، اتهمه فيها بتعمد الإساءة اللفظية إلى الفنانة أحلام من خلال تدوينات عبر حسابه في "تويتر".

وقضت محكمة الجنح في نهاية عام 2017 بتغريم مشاري بويابس وقتها بمبلغ 5000 دينار بعد إدانته بتهمة الإساءة للفنانة أحلام، وتم الاستئناف على الحكم الذي صدر اليوم وأنهى الجدل حول تلك القضية.

وفي سياق آخر؛ يبدو أن الحرب الكلامية ما زالت مشتعلة بين الفنانة أصالة نصري والفنانة أحلام الشامسي، وتواصلت كلتاهما إطلاق التصريحات النارية تجاه بعضهما كلما أتيحت الفرصة.

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وسخرت أصالة، من أحلام خلال حفلها بالكويت الذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان "فبراير الكويت"، حيث سألت النجمة السورية جمهورها "عندي فستانين ورا الكواليس حطيتهم احتياط قلت بلكي تعودتوا على التغيير".

وتابعت أصالة حديثها على المسرح قائلة: "ولا ماشي حالي بفستان واحد؟.. عالعموم الريش جاهز".

وهذا الكلام عده المتابعون سخرية من أصالة على إطلالة أحلام خلال حفل ختام "موسم الرياض"، والذي ظهرت فيه الأخيرة بخمس إطلالات، وارتدت ثوبا من المخمل ترافق مع جناحين من الريش وقفازات عليها علامة العين المضادة للحسد.

وكانت الفنانة الإماراتية ردت على سؤال حول إمكانية مصالحتها مع أصالة، بأنها لا تريد فعل ذلك، وأنها انتهت بالنسبة إليها، واتخذت قرارها النهائي في هذا الشأن ولن تتراجع، وأرفقت كلامها بعبارة باللغة الفرنسية "C'est Tout".