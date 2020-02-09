نادين نجيم تنشر صورا وفيديو لعائلتها للمرة الأولى والجمهور يتفاعل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كان لافتا قيام النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم بنشر فيديو وصور عبر "إنستغرام" تظهر شقيقاتها وعائلتها عموما، فهي المرة الأولى التي تفعل بها ذلك.

ونادين نجيم كما يظهر من مسيرتها في مواقع التواصل الاجتماعي، من الفنانات اللاتي يتحفظن على نشر صور عائلية، لذلك فإنه وفور نشر صور شقيقاتها وعائلتها بالعموم تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الأمر، وبدأت مقارنات الشبه في تعليقات المتابعين بين الفنانة وعائلتها.

وأطلت الفنانة اللبنانية داخل منزلها وسط أجواء من الاحتفالات بعيد ميلادها المتمثلة بالبالونات الصفراء والسوداء و"التورتة" بطوابق متعددة وضعت عليها صورها وأول حرف من اسمها والزينة التي ملأت المكان.

وكتبت نادين:"عيدي أحلى بوجود ولادي حدي واخواتي وعيلتي وعيدي صار عيدن ألن وبنتي معربشي علييي وابني عم يقطع الكايك معي بس ما في أحلى من هيك بحبكم كتير يا ماما يا حياتي انتوا".

واحتفلت نجيم قبل يومين بعيد ميلادها؛ إذ بلغت من العمر 36 عاما، فيما نشرت صورة لباقة ورد عبر حسابها الخاص في "تويتر" وكتبت: "وأنا بدوري بقدم الكن هل ورد عربون شكر على كل أمنياتكم ومعايداتكم الحلوة الطالعة من القلب بعيد ميلادي.".

وأضافت: "عيدي عطول أجمل بوجودكم حدي من فانز وصحافة واعلام وأصدقاء ومحبين شكرا من كل قلبي لإخلاصكم محبتكم دعمكم وثقتكم بحبكم".

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وبهذه المناسبة أطلق جمهور نجيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #HappyBirthdayNadine والذي بدوره تصدر الترند في عدد من الدول العربية.

وتمنى جمهور النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم المزيد من النجاحات الفنية والسعادة لفنانتهم، خصوصا أن العام الماضي واجهت فيه نجيم العديد من الصعوبات في حياتها الشخصية والتي تمكنت من تخطيها وبدء حياة جديدة مع ولديها “هيفن وجوفاني”.

من جهة ثانية، أكدت الممثلة اللبنانية أن طلاقها لن يمنعها من مواصلة عملها أو من الاستمرار بالمحافظة على جمالها أو الاستمتاع بحياتها الخاصة والعناية بعائلتها.

وعلقت نجيم في حوار لها مع إحدى المجلات عن طلاقها للمرة الأولى، وقالت: "لم أعتبر طلاقي دمارا أو انهيارا، بل هو بداية جديدة لحياة جديدة".

وأشارت نادين نسيب نجيم إلى أن الطلاق لم ولن يؤثر في طفليها هيفن وجوفاني، وصرحت: "ما زلت أتبع أسلوب التربية نفسه الذي كان سائدا قبل الطلاق. وينعم الأطفال براحة مطلقة؛ لأنني على علاقة جيدة بوالدهما، وننسق معا في كل ما يخصهما مراعاة لمصلحتهما".

وكانت نجيم أعلنت طلاقها في سبتمبر/ أيلول الماضي، في تغريدة قالت فيها: "القرار ما كان سهل علينا والفراق صعب لو شو ما كانت الأسباب بس العشرة والاحترام والمعزة بضلوا والأهم الثمرة الحلوة ولادنا... ما في كلمة تعبر عن شعوري بهل اللحظة بس هيك صار الله يحمينا وأنا وهادي أصدقاء متحدين للأبد شكرا لكل رسائلكم وبقدر محبتكم النا".

يذكر أن نادين نجيم بدأت بتصوير مسلسلها الجديد الذي ستخوض به السباق الرمضاني القادم إلى جانب الفنان السوري قصي خولي، وذلك بعد نجاحهما في مسلسل "خمسة ونص"، ومن المقرر أن تجسد نادين نسيب خلال الأحداث، دور شخصية في الجيش اللبناني.