الأوسكار يكرم روح أسطورة هوليوود كيرك دوجلاس

أعلنت أكاديمية علوم وفنون الصور المتحركة تكريم اسم الممثل الأمريكي الراحل كيرك دوجلاس، الذي وافته المنية الأربعاء، عن عمر ناهز 103 أعوام.

وتم إضافة أسطورة هوليوود ضمن ألبوم "In Memoriam" المصور، والذي يتم إذاعته خلال فقرات الحفل، ويضم قائمة من النجوم الذين رحلوا خلال 2019.

شارك دوجلاس الأب في أكثر من 90 فيلما في مسيرة امتدت لأكثر من 7 عقود وجعلته أفلام مثل "Spartacus" و"The Vikings" واحدا من أكبر نجوم الشباك في الخمسينيات والستينيات.

ولعب أيضا دورا رئيسيا في كسر قائمة هوليوود السوداء، التي تضم ممثلين ومخرجين ومؤلفين جرى تهميشهم مهنيا بسبب صلات بالحركة الشيوعية في الخمسينيات. قد يهمك أيضا: تكريم حسن الرداد في أكاديمية الفنون ويواصل تحضيرات"“لوكاندة الأوباش" أكاديمية الفنون والعلوم التليفزيونية تنظم حفل توزيع جوائز "إيمي" على مسرح "مايكروسوفت"

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