أحمد حلمي يشارك حسن شاكوش الغناء

القاهرة - لايف ستايل فاجأ الفنان أحمد حلمي جمهوره بمشاركته مقطع فيديو برفقة المطرب الشعبي حسن شاكوش الشهير ويغنى "بهوايا". وشارك "حلمي" الفيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وعلق قائلًا: "ايه رأيكم في صوتي اعذروني عندي شوية برد". وفي سياق آخر، غرد الملياردير الأمريكي الشهير، عبر حسابه على "تويتر"، بقائمة الأغاني الـ8 الأكثر استماعًا عبر منصة "ساوند كلاود" في العالم، وحققت عدد مرات سماع يتخطى حاجز 2 مليون مرة، وجاء ضمن القائمة المطرب الشعبي حسن شاكوش، بأغنيتين في مركزين مختلفين. Advertisements قد يهمك أيضا: وصلة سخرية بين أحمد حلمي ومحمد هنيدي والسقا تعرف على السبب رد فعل أحمد حلمي بعد الكتابة عنه في امتحان

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