زوجة لينين الرملى تكشف تفاصيل أيامه الأخيرة

كشفت الكاتبة فاطمة المعدول، زوجة الراحل لينين الرملي، تفاصيل الأيام الأخيرة له، وقالت إنه منذ أسبوع دخل في غيبوبة، نقل على إثرها لأحد المستشفيات لتلقي العلاج بعد إصابته بجلطة.

وأشارت "المعدول" إلى أن الرملى أصيب بجلطة ونقل على إثرها لمستشفى 6 أكتوبر، بمساعدة من الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

وتابعت: "أشرف زكي كان معي طوال الوقت، وساعدني بكل الطرق، خاصة على المستوى المعنوي".

واستكملت: "أشرف زكي حدد مسجد عمر مكرم لإقامة العزاء".

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من ناحيته، قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية لـ "الدستور" إن صلاة الجنازة على الكاتب المسرحي الراحل لينين الرملى تمت في أجواء عائلية، وقد تم الاستقرار على يوم الاثنين موعدًا للعزاء بمسجد عمر مكرم.

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