جاكي شان يتبرع بـ 140 ألف دولار لمن يخترع عقارًا لفيروس "كورونا"

أعلن الفنان الصيني جاكي شان عن تبرعه ب 140 ألف دولار لمن يخترع عقارا يخلص الصينيين من فيروس كورونا كهدية مالية وجائزة لما قدمه.

وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ميل " أن الفنان الصيني أعلن أنه سيتبرع بمليون يوان صيني لمن يخترع علاجا يخلص الصين والعالم كله من وباء كورونا.

قال جاكي " لا أريد أن أرى شوارع فارغة يجب أن تزدهر، و لا أريد أن أرى أي مواطن صيني مريض وحزين ويتملكه المرض هو وأسرته".

جدير بالذكر أن أعداد الوفيات بوباء كورونا في الصين مازالت مستمرة، ووصل عدد ضحايا فيروس كورونا إلى 813 شخصا في الصين وهذا الرقم يتجاوز في شهرين عدد الوفيات التي تسبب بها فيروس سارس.

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