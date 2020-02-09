لحظاتٌ مؤثرة بتكريم وحيد حامد في مهرجان "جمعية الفيلم"









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: اختتم مهرجان "جمعية الفيلم" حفل توزيع جوائز دورته الـ46 بعرض فيلم "رأس السنة" للمخرج محمد صقر. وهو من تأليف محمد حفظي، يجمع في بطولته الممثلين إياد نصار، شيرين رضا، بسمة، أحمد مالك، هدى المفتي وعلي قاسم. فيما شهد الحفل تكريم السيناريست وحيد حامد، المخرج داوود عبد السيد، الممثل لطفي لبيب، الموسيقار منير الوسيمي، مهندس الديكور نهاد بهجت والناقد صلاح هاشم، بحضور عدد من نجوم وصنّاع السينما المصرية علماً أن الدورة مهداة لروح الناقد السينمائي الراحل يوسف شريف رزق الله.

وكانت مؤثرة لحظات تكريم الكاتب القدير وحيد حامد الذي عجز عن الصعود إلى المسرح، فنزل إليه محمود عبدالسميع رئيس المهرجان، ومعه أعضاء لجنة التحكيم والدكتور خالد عبدالجليل لتكريمه أمام الحضور وسط التصفيق. علماً أن المهرجان كرّم المهرجان عددًا كبيرًا من القنانين بينهم محمد سعد، باسم سمرة، وحنان سليمان وعدد كبير من الوجوه المعروفة.

جوائز

وفيما قدّم الفيلم خلال المهرجان منتجه ومؤلفه محمد حفظي، ومعه المخرج محمد صقر، وسط حضور عدد كبير من النجوم وأعضاء الجمعية، تنافست على جوائز المهرجان 8 أفلام، وانتزع فيلم "الضيف" جائزة الجمهور، بنسبة التصويت لصالحه التي وصلت إلى 92 بالمئة. فيما جاءت النتائج على النحو التالي:

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- حصد فيلم "لما بنتولد" النصيب الأكبر بفوزه بجائزة أفضل فيلم، وأفضل ممثلة دور أول لسلمى حسن، وأفضل ممثلة دور ثان لحنان سليمان، وأفضل إخراج لتامر عزت، وأفضل سيناريو للراحلة نادين شمس.

- الجزء الثاني من فيلم"الفيل الأزرق" للمخرج مروان حامد نال جوائز أفضل مكياج لطارق مصطفى، وأفضل موسيقى لهشام نزيه، وأفضل مونتاج لأحمد حافظ، وأفضل مكساج صوت لأحمد أبو السعد، وأفضل تصميم ملابس لناهد نصر الله.

- فاز الفنان محمد سعد بجائزة أفضل ممثل دور أول عن فيلم "الكنز 2"، فيما حصل باسم سمرة على جائزة أفضل ممثل دور ثان عن فيلم "ولاد رزق 2". ومنحت لجنة التحكيم جائزة خاصة للممثل ماجد الكدواني عن دوره في فيلم "الضيف" للمخرج هادي الباجوري.

- ذهبت جائزة الديكور إلى علي حسام عن فيلم "الضيف"، وجائزة التصوير إلى أحمد يوسف عن فيلم "خيال مآتة"، وجائزة أفضل تصميم ملصق دعائي إلى ماهر دياب عن فيلم "بين بحرين".