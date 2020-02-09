الكويتية جواهر تكشف إصابتها بالسرطان









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: شغلت الفنانة الكويتية جواهر رواد مواقع التواصل بإعلان إصابتها بمرض السرطان عبر البث المباشر من خلال حسابها الشخصي على تطبيق "سناب شات". ونشرت صورة لمرضى سابقين أعلنوا شفاءهم، وعلقت: "إن شاء الله ينكتب اسمي معاهم المتشافين يارب"، ثم أضافت صورة لها من داخل غرفة العلاج التي تمكث، كاتبة: "يأتي بها الله إن الله لطيف خبير".

وأكدت هذا الخبر صديقتها الإعلامية مي العيدان، عبر صورة نشرتها لها من خلال حسابها الشخصي على "إنستغرام" كاتبة: "الفنانة جواهر الكويتية، تقاوم مرض السرطان، وبمرحلة خطيرة، ادعو لها يا جماعة الله يشفيها، ما في شيء بعيد عن ربنا".

هذا ولاقت "الفنانة الكويتية" تعاطفاً مُلفتاً عبر مواقع التواصل، حيث انطلقت حملة دعاء واسعة لها من المتابعين الذين تمنوا لها الشفاء