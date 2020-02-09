شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان: هعمل مسابقة كل شهر وهختار واحد من جمهورى أحضر عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وعد النجم محمد رمضان، جمهور، بمسابقة، الفائز بها، يحضر محمد رمضان عيد ميلاده، في المكان الذى يحدده الفائز.

ونشر محمد رمضان فيديو عبر صفحته، وهو يغنى "نمبر 1"، ويعلق عليه قائلا: "يا جماعة.. كل شهر هعمل مسابقة على انستجرام وهختار واحد أو واحدة من جمهوري أحضر عيد ميلاده في المكان اللي يحدده .. ️جمهوري له حق عليا.. ثقة في الله هنفرح"، من جانبه رد السقا على محمد رمضان فى التعليقات قائلا: "نورتنا يا حبيب"



محمد رمضان على انستجرام

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وخلال الحفل، الذى نشر رمضان منه الفيديو، حضر النجوم أحمد السقا وزوجته الإعلامية مها الصغير والمخرج محمد سامى وزوجته مى عمر، وخلال الحفل وثق هؤلاء النجوم تلك اللحظات الخاصة بالصور للتأكيد على عمق علاقاتهم والصداقة فيما بينهم جميعًا، وكان قد نشر المخرج محمد سامى صورة تشملهم جميعًا عبر حسابه على إنستجرام.

ويشار إلى أنه فى المقابل، كانت قد نشرت أيضًا الفنانة مى عمر، صورة أخرى تجمعها بالنجمين أحمد السقا، ومحمد رمضان، وقالت فى تعليقها على الصورة، "كلاهما قريب جدًا إلى قلبى"، ويبدو أن هذه العلاقة القوية ناشئة من الأعمال الفنية التى جمعت مى عمر مع النجمين، حيث شاركت محمد رمضان، بطولة مسلسل الأسطورة، فيما شاركت النجم أحمد السقا، بطولة مسلسل "ولد الغلابة".