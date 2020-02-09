شكرا لقرائتكم خبر عن توم هانكس يشارك الليلة في تقديم فقرات حفل الأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد النجم العالمي توم هانكس واحدًا من أهم وأشهر نجوم هوليوود، ويتمتع بشعبية جارفة حول العالم، واليوم يبدو أن عشاق هانكس البالغ من العمر (63 سنة) على موقع مع نجمهم المفضل حيث يقدم هانكس الليلة إحدى فقرات الحفل الذي ينتظره الملايين حول العالم.

وكان توم هانكس تم ترشيحة لنيل جائزة الأوسكار 6 مرات فاز من بينهم بجائزة مرتين وذلك عام 1994 و1995.

يذكر أن تسعى إدارة حفل توزيع جوائز الأوسكار لتوفير السلامة والأمان بشتى الطرق حتى يخرج الحفل للعالم بشكل مشرف كالعادة، ففى بيان رسمي جاء فيه: "لضمان السلامة العامة ودعم إستراتيجيات الأمن وتسهيل إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام، ووضعت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية ومدينة لوس أنجلوس اللمسات الأخيرة على خطط إغلاق الشوارع حول مسرح دولبي في هوليوود والمقرر أن يقام به الحفل كذلك الشوارع حول هايلاند سنتر في هوليوود ، ولاستيعاب الصحافة ومناطق تواجد المعجبين والسجادة الحمراء لجوائز الأوسكار، سيتم إغلاق Hollywood Boulevard بين Highland Avenue و Orange Drivابتداء من الساعة 3 صباحا بدء من يوم الأحد 2 فبراير ، وسيظل مغلقا حتى الساعة 6 صباحا في يوم الأربعاء 12 فبراير الجاري، وحسب البيان أنه من يوم الأحد 26 يناير الماضي وحتي إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار يوم الأحد 9 فبراير، سيتم إغلاق شوارع إضافية لفترات متفاوتة.

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يستعد محبو الأفلام السينمائية، اليوم الأحد، لمتابعة الحدث الفني الأبرز، إذ يتم اليوم الاحتفال بتوزيع جوائز الأوسكار، إذ يقف تمثال أوسكار في مركز للتسوق في الهواء الطلق، بجانب جوائز الأوسكار، حيث يستمر الإعداد لجوائز الأوسكار الـ 92 فى لوس أنجلوس، والعمال يطرحون مظلة المطر، كما يلتقط السائحون الصور التذكارية .