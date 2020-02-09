شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون جديد بين دياب ومحسن جابر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد بشكل رسمى النجم محمد دياب مع المنتج محسن جابر، لإنتاج عدة ألبومات غنائية خلال الفترة المقبلة، وجاء الاتفاق بشكل رسمى بين الطرفين على جميع بنود العقد، التى أسفرت عن إنتاج وطرح أول ألبوماته خلال الشهور المقبلة، حيث إن دياب بصدد التحضير لأول ألبوم غنائى له، بعد الانفصال عن المنتج نصر محروس.

دياب طرح مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "فاكرهم جدعان" وحققت نسب مشاهدات كبيرة على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، خاصة أن كلماتها من واقع الحياة، والتى احتوت على عتاب الأصدقاء ما بين العشرة ومفهوم الصداقة، وهى من كلمات عصام حسنى ألحان محمد غريب توزيع أحمد عادل.

Advertisements

يشار إلي أن دياب يصور حاليًا دوره فى مسلسل "فرصة تانية" مع ياسمين صبرى، المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، ويشارك فى بطولته كل من أحمد مجدى،هبة مجدى، محمود البزاوى، كريم عبد الخالق، تميم عبدة، وعدد أخر من الفنانين، معالجة درامية محمد سيد بشير، سيناريو وخوار مصطفى جمال هاشم، إخراج مرقس عادل، انتاج سينرجى.

وانتهت أسرة المسلسل من تصوير الأسبوع الأول من العمل، الذى يعد ثانى بطولات ياسمين صبرى فى الدراما التليفزيونية، بعد مشاركتها العام الماضى من خلال مسلسل "حكايتى"، والذى شارك فى بطولته الفنان أحمد صلاح حسنى وأحمد حاتم وأحمد بدير ووفاء عامر وادوارد وعمرو صحصاح وآخرون، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج.

ويكثف مخرج العمل مرقس عادل التصوير للانتهاء من نصف مشاهد العمل خلال منتصف شهر فبراير على اقصى تقدر، خاصة أن الشركة المنتجة للعمل وضع خطة للبدء والانتهاء من التصوير قبل حلول شهر رمضان المبارك