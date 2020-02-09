شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تطرح أغنية "مابكرهوش" من ألبومها الجديد بتوقيع محمود أنور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت المطربة التونسية لطيفة أغنيتها "مابكرهوش" من ألبومها الجديد "أقوى واحدة"، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وهى من كلمات حسام سعيد، ألحان محمود أنور، توزيع تيام طارق، ومكساج ياسر أنور.

وفى السياق نفسه، انتهت النجمة لطيفة من تسجيل جميع أغانى ألبومها الجديد "أقوى واحدة"، ويضم الألبوم 14 أغنية تعاونت بها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من أجيال مختلفة، ومن أبرز الأسماء التى تعاونت معها لطيفة على مستوى التلحين والكلمات والتوزيع، كل من: أيمن بهجت قمر، وليد سعد، مدين، مونتى، إسلام صبرى، حسام سعيد ومحمدى، ومحمود أنور، إضافة إلى مهندس الصوت ياسر أنور.

وقالت لطيفة، فى تصريحات صحفية، إنها قررت فى هذا الألبوم التعاون مع أجيال مختلفة، حتى يضم الألبوم أغانى بأفكار متنوعة تتناسب مع كل الأجيال.

وأضافت لطيفة أنها صورت أغنيتين من الألبوم بطريقة الفيديو كليب؛ هما "شاغلنى" و"فى الأحلام"، مؤكدة أنه فور طرح برومو الأغنية تلقت ردود أفعال إيجابية جدًا، وقالت: "البرومو خض الجمهور" لما يحتويه من كلمات جريئة وفكرة جديدة تمامًا، وأكدت لطيفة أن أغانى الألبوم ستُطرح تباعًا خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنها اعتمدت خلال هذا الألبوم على التجديد والجرأة والتواصل مع كل الأجيال.

Advertisements

من ناحية أخرى أعلنت المطربة لطيفة فى تصريحات تليفزيونية لها أنها من المقرر تعاونها مع الكينج محمد منير فى "ديو"غنائى خلال الفترة المقبلة، موضحة أن هذا المشروع كان مقررًا له منذ فترة ولكن تم تأجيله، إلا أنها بدأت فى العمل عليه، ويأتى ذلك بعد انتهائها من تسجيل جميع أغانى ألبومها الجديد "فى الأحلام".