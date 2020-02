شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف سر مقارنة مصممة الملابس ساندي بنجمة الأوسكار ميريل ستريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الكثيرين يعتبرون النجمة العالمية ميريل ستريب المثال الحقيقي لـ"نجمة الأوسكار" وذلك كون تم ترشيحها لعدد كبير من المرات لهذه الجائزة التي تعد الأهم والأشهر في العالم، لذلك اليوم يٌشبه البعض مصممة الملابس الشهيرة ساندي بأول بميريل ستريب وذلك كون ساندي رشحت عددًا كبيرًا من المرات للمنافسة على جائزة الأوسكار حيث وصل عدد ترشحها للجائزة إلى 15 مرة فازت منهم بالجائزة ثلاث مرات وذلك في 1999 و2005 و2010.

واليوم تنافس ساندي باول من جديد على جائزة الأوسكار لعام 2020 وذلك بفيلمها "The Irishman" للمخرج مارتن سكورسيزي ومن ضمن توقعات عدد كبير من المواقع الفنية أن ساندى ستقتنص الجائزة الليلة.

Advertisements



ساندي بجوائز الأوسكار التي فازت بها ساندي بجوائز الأوسكار التي فازت بها

وينافس أيضًا الليلة على نفس الجائزة جاكلين دوران عن فيلم "Little Women"، ومارك بريدجز عن فيلم "joker " ومايس سي روبيو عن "jojo rabbit" واريان فيليبس عن فيلم "Once Upon a Time in Hollywood".



ساندي باول ساندي باول

يذكر أن تسعى إدارة حفل توزيع جوائز الأوسكار لتوفير السلامة والأمان بشتى الطرق حتى يخرج الحفل للعالم بشكل مشرف كالعادة، ففى بيان رسمي جاء فيه: "لضمان السلامة العامة ودعم إستراتيجيات الأمن وتسهيل إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام، ووضعت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية ومدينة لوس أنجلوس اللمسات الأخيرة على خطط إغلاق الشوارع حول مسرح دولبي في هوليوود والمقرر أن يقام به الحفل كذلك الشوارع حول هايلاند سنتر في هوليوود .

ولاستيعاب الصحافة ومناطق تواجد المعجبين والسجادة الحمراء لجوائز الأوسكار، سيتم إغلاق Hollywood Boulevard بين Highland Avenue وOrange Drivابتداء من الساعة 3 صباحا بدء من يوم الأحد 2 فبراير، وسيظل مغلقًا حتى الساعة 6 صباحا في يوم الأربعاء 12 فبراير الجاري، وحسب البيان أنه من يوم الأحد 26 يناير الماضي حتي إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار يوم الأحد 9 فبراير، سيتم إغلاق شوارع إضافية لفترات متفاوتة.