شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على زوجات سمير غانم فى مسلسل "ولاد امبابة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ أبطال مسلسل "ولاد امبابة" تصوير أولى المشاهد خلال الأسبوع الحالي والذى يشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن على رأسهم سمير غانم الذى يتزوج من كل من الفنانة فريدة سيف النصر وتنجب أكثر من شخص يتصارعان على الميراث كما يتزوج أيضا من الفنانة الشابة برلنتى فؤاد التي انضمت مؤخرا للمسلسل وتلعب أحد الأدوار الرئيسة ضمن العمل.



برلنتى فؤاد

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فريدة سيف النصر

مسلسل "ولاد امبابة" بطولة كل من الفنان سمير غانم وفريدة سيف النصر وأحمد شيبة وسعد الصغير وشمس ونادر أبو الليف وبرلنتى فؤاد وعبد الله مشرف ومراد فكرى ومحمود فارس وهانى الاسمر وإسماعيل فرغلى ومحمد فاروق ونجوم فرق المهرجانات أوكا وأورتيجا ويسرا المسعودى وبوسى شاهين، وآخرون ومن تأليف أيمن بكرى، ويتم طرحه فى موسم رمضان المقبل، وينتمى إلى طبيعة الأعمال الكوميدية.

من ناحية أخرى يستأنف المنتج أحمد الإبيارى عرض مسرحيته الجديدة "الزهر لما يلعب" للنجم سمير غانم، يومى الخميس والجمعة الأسبوع المقبل الموافقين 13 و14 فبراير الجارى، بعدما حصل أبطال العرض على إجازة هذا الأسبوع، وذلك بعد انطلاقها يوم 23 يناير الماضى واستمرت عرضها لعدد من أيام متتالي قبل تقليص ايام العرض الى يومين فى الأسبوع وهما الخميس والجمعة.

"الزهر لما يلعب" تعرض على مسرح مكتبة مصر الجديدة بشارع صلاح سالم، ويشارك فى بطولتها إيمى طلعت زكريا، ورضا حامد، ديكور حازم شبل، أغانى إسلام عفيفى، ألحان هانى فاروق، توزيع موسيقى: محمود صادق، استعراض أحمد يونس، ملابس هالة الزهوى، إخراج طارق الأبيارى نجل منتج ومؤلف العرض وهو يخوض أولى تجاربه الإخراجية.