شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان السودانى عبد العزيز المبارك عن عمر يناهز 69 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفي منذ قليل الفنان السوداني الكبير عبد العزيز المبارك عن عمر يناهز 69 عامًا، في أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة بعد صراع مع المرض، والذى توفى إثر معاناة مع مرض السكري، والالتهاب الرئوي الحاد، إذ وصل مؤخرًا إلى القاهرة للعلاج بعد تدهور حالته الصحية".

عبد العزيز المبارك يعد من رواد الأغنية السودانية، ومن أشهر أغانيه، "طريق الشوق"، "أحلى جارة "، و"بتقولي لا"، وأنتجت له هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" بعض أغانيه ومنها: "أحلى عيون بنريدها "، و"يا عسل"، ما أدى إلى انتشارها في عدد كبير من الدول مثل: "الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، كندا، هولندا، بلجيكا، ألمانيا، وغيرها من البلدان الأوروبية".

ولد عبد العزيز في عام 1951 في حي العشير بمدينة ود مدني بولاية الجزيرة في وسط السودان، ووالده هو المبارك حامد الحبر الذي ترجع جذوره إلى مدينة العيلفون القريبة من العاصمة الخرطوم وكان يعمل في التجارة بمدينة المناقل، ووالدته هي الحاجة آمنة بنت القطيرة، وتزوج عبد العزيز أولا من الأستاذة منى خضر المحامية وانفصلا ليتزوج ثانية بالسيدة مها عبد القادر عثمان. وله بنتان توأم هما منية وأمل.

كان عبد العزيز يهتم بالموسيقى والغناء منذ سنوات صباه بالمدرسة فقد أشتهر آنذاك بتلحين الأناشيد المدرسية، كما كان يطلب منه الغناء أثناء مناسبات الأفراح التي كانت تقام في الحي الذي يقطنه، وتعلم عبد العزيز العزف على آلة العود على يد الفنان علي السقيد الذي كان صديقه وزميل دراسته، وبدأ نشاطه الفني بتقليد فنانين كبار منهم عثمان حسين، وعبد الكريم الكابلي، ومحمد وردي والطيب عبدالله، و ثنائي العاصمة، و عبد العزيز محمد داؤود، و زيدان إبراهيم، وكان كذلك كثير الاستماع إلى المدائح النبوية والأناشيد الدينية حيث كان والده من شيوخ الطائفية الختمية.