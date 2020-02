في 50 عامًا.. تعرف على الأعمال الفائزة بأوسكار أفضل فيلم

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- ضياء مصطفى:

يُقام فجر الاثنين حفل توزيع جوائز الأوسكار رقم 92، ويتنافس على جائزة أحسن فيلم 9 أفلام هي: ford v ferrari، The irishman، jojo rabbit، joker، marriage story، 1917، once upon a time in hollywood، parasite".

ونستعرض لكم الأفلام التي فازت بالأوسكار خلال الـ50 عاما الماضية..

2018

فيلم green book

2017

فيلم The Shape of Water

2016

فيلم moon light

2015

فيلم spotlight

2014

فيلم Birdman

2013

فيلم 12 years a slave

2012

فيلم Argo

2011

فيلم The Artist

2010

فيلم The King's Speech

2009

فيلم The Hurt Locker

2008

فيلم Slumdog Millionaire

2007

فيلم No Country for Old Men

2006

فيلم The Departed

2005

فيلم Crash

2004

فيلم Million Dollar Baby

2003

فيلم The Lord of the Rings: The Return of the King

2002

فيلم Chicago

2001

فيلم A Beautiful Mind

2000

فيلم Gladiator

1999

فيلم American Beauty

1998

فيلم Shakespeare in Love

1997

فيلم Titanic

1996

فيلم The English Patient

1995

فيلم Braveheart

1994

فيلم Forrest Gump

1993

فيلم Schindler's List

1992

فيلم Unforgiven

1991

فيلم The Silence of the Lambs

1990

فيلم Dances with Wolves

1989

فيلم Driving Miss Daisy

1988

فيلم Rain Man

1987

فيلم The Last Emperor

1986

فيلم Platoon

1985

فيلم Out of Africa

1984

فيلم Amadeus

1983

فيلم Terms of Endearment

1982

فيلم Gandhi

1981

فيلم Chariots of Fire

1980

فيلم Ordinary People

1979

فيلم Kramer vs. Kramer

1978

فيلم The Deer Hunter

1977

فيلم Annie Hall

1976

فيلم Rocky

1975

فيلم One Flew over the Cuckoo's Nest

1974

فيلم The Godfather Part II

1973

فيلم The Sting

1972

فيلم The Godfather

1971

فيلم The French Connection

1970

فيلم Patton

1969

فيلم Midnight Cowboy