محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- ضياء مصطفى:
يُقام فجر الاثنين حفل توزيع جوائز الأوسكار رقم 92، ويتنافس على جائزة أحسن فيلم 9 أفلام هي: ford v ferrari، The irishman، jojo rabbit، joker، marriage story، 1917، once upon a time in hollywood، parasite".
ونستعرض لكم الأفلام التي فازت بالأوسكار خلال الـ50 عاما الماضية..
2018
فيلم green book
2017
فيلم The Shape of Water
2016
فيلم moon light
2015
فيلم spotlight
2014
فيلم Birdman
2013
فيلم 12 years a slave
2012
فيلم Argo
2011
فيلم The Artist
2010
فيلم The King's Speech
2009
فيلم The Hurt Locker
2008
فيلم Slumdog Millionaire
2007
فيلم No Country for Old Men
2006
فيلم The Departed
2005
فيلم Crash
2004
فيلم Million Dollar Baby
2003
فيلم The Lord of the Rings: The Return of the King
2002
فيلم Chicago
2001
فيلم A Beautiful Mind
2000
فيلم Gladiator
1999
فيلم American Beauty
1998
فيلم Shakespeare in Love
1997
فيلم Titanic
1996
فيلم The English Patient
1995
فيلم Braveheart
1994
فيلم Forrest Gump
1993
فيلم Schindler's List
1992
فيلم Unforgiven
1991
فيلم The Silence of the Lambs
1990
فيلم Dances with Wolves
1989
فيلم Driving Miss Daisy
1988
فيلم Rain Man
1987
فيلم The Last Emperor
1986
فيلم Platoon
1985
فيلم Out of Africa
1984
فيلم Amadeus
1983
فيلم Terms of Endearment
1982
فيلم Gandhi
1981
فيلم Chariots of Fire
1980
فيلم Ordinary People
1979
فيلم Kramer vs. Kramer
1978
فيلم The Deer Hunter
1977
فيلم Annie Hall
1976
فيلم Rocky
1975
فيلم One Flew over the Cuckoo's Nest
1974
فيلم The Godfather Part II
1973
فيلم The Sting
1972
فيلم The Godfather
1971
فيلم The French Connection
1970
فيلم Patton
1969
فيلم Midnight Cowboy
كانت هذه تفاصيل خبر في 50 عامًا.. تعرف على الأعمال الفائزة بأوسكار أفضل فيلم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.