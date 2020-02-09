قبل ساعات من انطلاق "الأوسكار".. يسرا تعيد نشر صورتها مع لجنة التحكيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق النسخة 92 من حفل توزيع جوائز الأوسكار، الذي يُقام على مسرح دولبي في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور نجوم العالم.

وأعادت الفنانة يسرا عبر حسابها على موقع "تويتر"، قبل ساعات من الحفل، نشر صورة جمعتها بأعضاء لجنة التحكيم، الذين شاركتهم اختيار الأفضل، معلقة "ترقبوا نتائج الحكام يوم الأحد 9 فبراير 2020".

جدير بالذكر أن حفل توزيع جوائز الأوسكار سيُبث على الهواء مباشرة على موقع قناة ABC، وتطبيق ABC.