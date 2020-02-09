محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
طالبت الفنانة شيرين رضا، الجمهور بعدم إلقاء القمامة والمخلفات في الشوارع.
ونشرت شيرين منشورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" مكتوب فيه :"دي صورة أنا صورتها دلوقتي لعامل نظافة في إحدى محطات المترو، بيلم اللي حضراتكم بترموه بكل ارتياحية من الشبابيك، بيلحق يلم قبل ما المترو يجي ف ياريت نراعي ربنا شوية ونيجي على نفسنا ومنرميش على الأقل في الأماكن اللي من الصعب الوصول إليها".
وعلقت شيرين :" يا رب يجي اليوم اللي الشعب المصري يبطل يرمي زبالة في الشوارع، يا رب".
ويعرض للفنانة شيرين رضا حاليا فيلم "رأس السنة" تأليف محمد حفظي وإخراج صقر في تجربته الأولى، ويقوم ببطولته النجوم إياد نصار وأحمد مالك وبسمة وإنجي المقدم وهدى المفتي وعلي قاسم.
يذكر أن الفيلم شارك في مهرجان مراكش السينمائي، خلال دورته الماضية، حيث عرض في حفل ختام المهرجان.
كانت هذه تفاصيل خبر شيرين رضا تطالب الجمهور بعدم إلقاء القمامة في الشوارع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.