شيرين رضا تطالب الجمهور بعدم إلقاء القمامة في الشوارع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طالبت الفنانة شيرين رضا، الجمهور بعدم إلقاء القمامة والمخلفات في الشوارع.

ونشرت شيرين منشورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" مكتوب فيه :"دي صورة أنا صورتها دلوقتي لعامل نظافة في إحدى محطات المترو، بيلم اللي حضراتكم بترموه بكل ارتياحية من الشبابيك، بيلحق يلم قبل ما المترو يجي ف ياريت نراعي ربنا شوية ونيجي على نفسنا ومنرميش على الأقل في الأماكن اللي من الصعب الوصول إليها".

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وعلقت شيرين :" يا رب يجي اليوم اللي الشعب المصري يبطل يرمي زبالة في الشوارع، يا رب".

ويعرض للفنانة شيرين رضا حاليا فيلم "رأس السنة" تأليف محمد حفظي وإخراج صقر في تجربته الأولى، ويقوم ببطولته النجوم إياد نصار وأحمد مالك وبسمة وإنجي المقدم وهدى المفتي وعلي قاسم.

يذكر أن الفيلم شارك في مهرجان مراكش السينمائي، خلال دورته الماضية، حيث عرض في حفل ختام المهرجان.