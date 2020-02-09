محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
أعربت الفنانة نشوى مصطفى عن سعادتها بمشاركتها في كليب "سقف"، للمطرب رامي جمال، الذي طرح اليوم، عبر موقع "يوتيوب".
ونشرت نشوى مصطفى، منشورًا من حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، وكتبت:"أنا بحب رامي جمال وبحب هشام جمال وفرحانة إني شاركت في حالة البهجة دي حتى لو بتسقيفة"، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
وعلقت نشوى:" ياكل أصحابى اتمتعوا وخدوا طاقة كلها إيجاب واسمعوا أغنية سقف على يوتيوب، للحلو أوى رامى جمال والمبدع الجميل المختلف المجنون فن هشام جمال الله الله الله ولو الظروف حتسخف سقف أوعى توقف".
"سقف" إحدى أغاني ألبوم "أنا لوحدي" الذي يعد التعاون الرابع الذي يجمع بين رامي جمال و"نجوم ريكوردز".
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من نشوى مصطفى بعد طرح كليب "سقف" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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