رامي مالك وسلمى حايك وأوليفيا كولمان يشاركون في تقديم الأوسكار 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ساعات قليلة وينطلق حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ92، الذي يحظى باهتمام كبير في مختلف أنحاء العالم، وتأتي متابعته كطقس سنوي يحرص عليه محبو السينما.

وأعلنت أكاديمية علوم وفنون الصور المتحركة المنظمة لحفل الأوسكار عن النجوم المشاركين في تقديم الفقرات، وتضم "جين فوندا، جوش جاد، توم هانكس، أوسكار إسحاق، ساندرا أوه، ناتالي بورتمان، كريس روك، تايكا وايتيتي".

كما تضم قائمة مقدمي الحفل، كل من "ماهرشالا علي، أوتكارش أمبودكار، زازي بيتز، تيموثي شالاميت، أوليفيا كولمان، جيمس كوردن، بينيل كروز، بيني فيلدشتاين، ويل فيريل، جال جادوت، زاك جوتساجين، سلمى حايك، ميندي كالينج، ريجينا كينجتون، شيا لابوف، بري لارسون، سبايك لي، جوليا لويس دريفوس، جورج ماكاي، رامي مالك، ستيف مارتن، لين مانويل ميراندا، أنتوني راموس، كيانو ريفز، راي رومانو، مايا رودولف، مارك رافالو، كيلي ماري تران، سيغورني ويفر، كريستين ويج وريبيل ويلسون".

جدير بالذكر أن حفل توزيع جوائز الأوسكار سيُبث على الهواء مباشرة على موقع قناة ABC، وتطبيق ABC.