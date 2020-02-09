زوجة الراحل لينين الرملي تعلن موعد العزاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعلنت الكاتبة فاطمة المعدول، عن موعد عزاء زوجها الكاتب الكبير لينين الرملي، الذي توفي الجمعة الماضية، عن عمر يناهز الـ75 عاما بعد صراع مع المرض.

وكتبت "المعدول"، عبر حسابها بـ"فيسبوك"، قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، عزاء الكاتب الكبير، لينين الرملي، يوم الاثنين 10 فبراير ، مسجد عمر مكرم".

الكاتب الكبير لينين الرملي من مواليد 18 أغسطس 1945، له عدد من الأعمال التي تعتبر علامات بارزة في تاريخ المسرح والسينما، أبرزها "انتهى الدرس يا غبي"، "تخاريف"، عفريت لكل مواطن".