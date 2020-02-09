تراند اليوم : وفاة فنان شهير بشكل مفاجئ في إحدي مستشفيات القاهرة

أعلنت وسائل إعلام سودانية، اليوم الأحد، وفاة الفنان السوداني الشهير عبد العزيز المبارك في إحدى مستشفيات القاهرة بعد تدهور صحته.

وحسب وسائل الإعلام المحلية، تدهور صحة مبارك الفترة الأخيرة بعد معاناته مع مرض السكري والالتهاب الرئوي الحاد، ووصل القاهرة للعلاج بعد تدهور صحته بشكل كبير.

والمبارك له العديد من الأعمال التي يتذكرها الشعب السوداني والعربي مثل أغاني "طريق الشوق"، "أحلى جارة "، و"بتقولي لا".

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وأنتجت للفنان السوداني، هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" بعض أغانيه ومنها: "أحلى عيون بنريدها "، و"يا عسل"، ما أدى إلى انتشارها في عدد كبير من الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، كندا، هولندا، بلجيكا، ألمانيا، وغيرها من البلدان الأوروبية.



