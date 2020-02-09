بالفيديو: صالح الجسمي يطالب بمعاقبة عائلة الطفلة ريناد ويصفها بالجاهلة

شن الاعلامي صالح الجسمي هجوماً شديد اللهجة على عائلة نجمة مواقع التواصل السعودية المعروفة ريناد، متهماً اياهم باستغلال الطفلة للخصول على عائدات مادية ضخمة.

واستغرب من خلال مقطع جديد على مواقع التواصل الاجتماعي للمضمون الذي تقدمه الطفلة وكيف يمكن لطفلة “جاهلة” ان تقنع السيدات بماركات معينة للتجميل، مؤكداً وجود قانون في المملكة العربية السعودية يعاقب على استغلال الاهل لاطفالهم في السوشيال ميديا، وطالب بالتصدي لهم ومنع ظهورها بفيديوهات مماثلة عبر انستغرام.

واثنى على تعليق الفنانة زهرة عرفات حول الطفلة السعودية والذي انتقدت تصرفاتها ووصفتها بقليلة الأدب وقالت زهرة عبر حسابها على “سناب شات”: “فيه شخصية في السوشال ميديا سنها صغير من طلعت وهي هذا أسلوبها وانتوا إلي وصلوتها للملايين، اكتشفت إن هذا الأسلوب بينجحها اللي هو قلة الحيا وقلة الأدب والغلط على الجمهور”.

وكانت ريناد اثارت ضجة باطلاق الفاظ سيئة أهانت من خلالها المتابعات، ثم عادت وقدمت اعتذارها بطريقة مستفزة وقالت ريناد: “لازم ننهي اليوم الموضوع لأن مرة أنا متنرفزة، أنا آسفة للناس الحقودة والتافهة والغيورة والمنتقدة للناس إلي ما يبغون يتنظفون لا تتنظفون”.