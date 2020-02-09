بهذا الموعد .. فابريكا تحيي حفل عيد الحب في ساقية الصاوي

يحيي فابريكا باند حفل عيد الحب، وذلك يوم الأثنين الموافق 17 من شهر فبراير من الشهر الجاري، على مسرح قاعة النهر، بساقية الصاوي، الزمالك. ويبدأ الحفل في تمام الساعة السابعة مساًء، بسعر تذكرة 77 جنيهًا. يذكر أن باند فابريكا تأسس على يد مطربة الأوبرا الشهيرة الدكتورة نيفين علوبة والمخرج المسرحي محمد أبو الخير لتكون أول مؤسسة مصرية مستقلة متخصصة في المسرح الموسيقي الغنائي، كما قدمت الفرقة العديد من الأعمال و العروض أبرزها عرض مسرحية البؤساء، و الليلة الكبيرة، إضافة لأغاني والت ديزني. الأوبرا الشهيرة الدكتورة نيفين علوبة والمخرج المسرحي محمد أبو الخير لتكون أول مؤسسة مصرية مستقلة متخصصة في المسرح الموسيقي الغنائي، كما قدمت الفرقة العديد من الأعمال و العروض أبرزها عرض مسرحية البؤساء، و الليلة الكبيرة، إضافة لأغاني والت ديزني. Advertisements

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