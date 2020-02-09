شاهد.. أحمد زاهر مع دينا الشربيني

نشر الفنان أحمد زاهر، صورة تجمعه بالفنانة دينا الشربيني يروج لعملهم القادم فيلم "يوم 13" وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام. وعلق عليها قائلا : أنا والجميلة دينا الشربيني فيلم يوم ١٣ تأليف وإخراج وإنتاج وائل عبدالله انتظرونا قريبا". الشربيني فيلم يوم ١٣ تأليف وإخراج وإنتاج وائل عبدالله انتظرونا قريبا". يذكر أن الفنان يشارك في مسلسل البرنس الذى سوف يتم عرضه في الموسم الرمضانى القادم وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وتدور أحداثه في إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة البرنس، حيث رضوان البرنس الذي يتشارك في العديد من العلاقات الأسرية الاجتماعية بينه وبين عائلته، وذلك بعد وفاة والديه، ويجد نفسه متولي مسئولية الجميع. الرمضانى القادم وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وتدور أحداثه في إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة البرنس، حيث رضوان البرنس الذي يتشارك في العديد من العلاقات الأسرية الاجتماعية بينه وبين عائلته، وذلك بعد وفاة والديه، ويجد نفسه متولي مسئولية الجميع.

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