طرحت الفنانة لطيفة طرحت أحدث أغانيها، والتي تحمل اسم مابكرهوش، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وأغنية مابكرهوش من كلمات حسام سعيد، وألحان محمود أنور، وتوزيع تيام طارق، وهي من ألبوم لطيفة الجديد، والذي يحمل أسم أقوى واحدة، والمقرر طرحه قريبًا Advertisements بجميع الأسواق، والمتاجر. بجميع الأسواق، والمتاجر. يذكر أن الفنانة لطيفة طرحت مؤخرًا كليب بعنوان في الأحلام من إخراج أحمد القيعي، والأغنية من كلمات وألحان وتوزيع إسلام صبري، كما كسر الكليب حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. لطيفة تطرح مابكرهوش من ألبوم أقوى واحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.