هشام صقر وبسمة يفتتحان مهرجان أسوان لأفلام المرأة

يسافر خلال أيام إلى مدينة أسوان بجنوب مصر المخرج هشام صقر والفنانة بسمة لحضور فعاليات مهرجان أسوان لأفلام المرأة والذي سيعرض فيلمهم "بعلم الوصول" في حفل افتتاحه يوم 10 من فبراير الجاري بالإضافة لعرضه أخر يوم 11 من الشهر نفسه ولقاء لهم مع الصحافة لمدة نصف ساعة في اليوم نفسه، بالإضافة لمشاركته في مسابقته الرسمية.

الفيلم هو أول تجربة روائية طويلة للمخرج هشام صقر بعد سلسلة من الأفلام والجوائز الكبرى التي حصدها خلال عمله كمونتير لمجموعة من الأفلام الكبرى. تدور أحداثه الفيلم حول "هالة"، التي تواجه أفكارها الانتحارية بمفردها، حيث تحاول التكيف

مع الحياة بعد سجن زوجها، قوتها يجب أن تأتي من الداخل لأن المجتمع لا يساعد ولا يسامح امرأة مكتئبة، خاصة إذا كانت أم، حيث كانت تعيش مع الخوف من الهجر منذ وفاة والدها وهي في الثامنة عشرة من عمرها.

يشارك في بطولة الفيلم: "بسمة، بسنت شوقي، محمد سرحان، لبنى عسل ورفل عبدالقادر"، ويشارك في إنتاجه شركتا "White Feather" لهشام صقر وفيلم كلينيك لمحمد حفظي.

الفيلم شارك من قبل ضمن قسم "فاينال كت" في مهرجان فينسيا السينمائي الدولي في

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دورة ٢٠١٨، وحصل على 3 جوائز لدعم مرحلة ما بعد التصوير، كما فاز بجائزة المنظمة الفرانكفونية في قسم التكميل، وقيمتها عشرة آلاف يورو من أيام قرطاج السينمائي.وفاز بجائزة الموسيقى التصويرية من مهرجان مونبيلييه.

وعبر هشام عن سعادته بالمشاركة قائلا: "أنا سعيد جدا بمشاركة الفيلم في مهرجان أسوان وخصوصا أنه أول مهرجان مصري للفيلم وأرى أن حركة السينما المصرية في آخر كام سنة شئ إيجابي جدا وكل تجربة بتزق وتساعد التجربة اللي تليها".

أما بطلة الفيلم الفنانة المصرية بسمة فعبرت عن فخرها وسعادتها بمشاركة الفيلم في مهرجان مصري يعبر عن قضايا المرأة وكرم عدد كبير من رائدات العمل السينمائي العربي.

على صعيد آخر حصل الفيلم على تصريح العرض العام من الرقابة وجار تحديد موعد عرضه التجاري والعرض الخاص له قريبا.