تامر حسني: مستنيكوا في عيد الحب

يروِّج الفنان تامر حسنى لحفلته يوم 14/2 باستاد القاهرة وذلك بنشر صورة على صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام.
وعلَّق عليها قائلًا: مستنيكوا إن شاء الله في حفل عيد الحب يوم١٤/٢ بستاد القاهرة، في تمام الساعة الخامسة والنصف ملحوظة هغني بدري بالنهار إن شاء الله .
ويذكر أن آخر ما قدَّمه النجم من أعمالهالسينمائية هو فيلم الفلوس يدور الفيلم حول سيف، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّابٍ آخر، لتبدأ سلسلة لا نهائية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة
و هو من إخراج سعيد الماروق.
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