المخرج ممدوح زكي يعيش حالة من الانتعاش الفني ويجمع بين السينما والدراما

يعيش المخرج ممدوح زكى حالة من النشاط الفنى المكثف خلال الفترة الحالية، حيث انتهى مؤخرا من إخراج فيلم "الموقف" بطولة الفنانة منة فضالى والذى يعد آخر أعمال الفنان القدير الراحل طلعت زكريا، وأعرب "زكى" عن سعادته البالغة حول إخراج هذا العمل والتعاون مع نخبة كبيرة من النجوم التى شاركت فى أحداث الفيلم.

وأشار إلى أنه سيتم إهداء الفيلم لروح الفنان القدير طلعت زكريا، مضيفا أن العمل سيطرح قريبا فى جميع السينمات ودور العرض المختلفة.

وتدور أحداث "الموقف" في إطار كوميدي

أكشن، وهو من بطولة محمد رضا، منة فضالي، عايدة رياض، إيناس النجار، منير مكرم، حسن عبدالفتاح، أيمن قنديل، ريكو، ونادية العراقية، ومن إنتاج أشرف عبدالعزيز.

وعلى صعيد آخر يواصل المخرج ممدوح زكى تألقه، حيث يستعد خلال الأيام القليلة القادمة، لدخول بلاتوهات تصوير مسلسل "ولاد إمبابة" والذى يقوم بإخراجه.

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مشيرا إلى أنه يشعر بالقلق الشديد، حيث تعد هذه أول تجاربه فى عالم الدراما التليفزيونية، لذلك يحاول الاهتمام

بكل التفاصيل لينال إعجاب وقبول المشاهدين.

وكشف "زكى" أنه قام بهدم ديكورات "الحارة" باستوديو السمنودي، وقام بإعادة بنائه وعمل ديكور حارة من جديد. وذلك من أجل أن تظهر بشكل مناسب وأكثر واقعية للمشاهد، وتليق بالعرض فى الموسم الرمضانى ومنافسة الأعمال الضخمة المشاركة فى نفس السيزون.

الجدير بالذكر أن مسلسل "ولاد إمبابة" بطولة الفنانين سعد الصغير، أحمد شيبه، سمير غانم، علاء مرسي، سامى مغاورى، مصطفى أبو سريع، عمرو رمزي، فريدة سيف النصر، حسن شاكوش، نادر أبو الليف، ريكو، عبد الله مشرف، وشمس، ومراد فكري. محمود فارس، إسماعيل فرغلي،يسرا المسعودي، بوسي شاهين، وتأليف أيمن بكري، من إنتاج عمرو ماندو وبلال صبري، وإخراج ممدوح زكي.