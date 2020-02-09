تجمهر فني رياضي كبير في كليب رامي جمال الجديد

طرح الفنان رامي جمال منذ قليل، فيديو كليب جديد بعنوان "سقف"، وذلك على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

تتضمن فكرة الكليب مشاركة مجموعة من الفنانين أبرزهم:"أحمد السقا، أكرم حسني، عمرو يوسف، أحمد السعدني، حمادة هلال" بالإضافة إلى اللاعبين:" رمضان صبحي، شيكابالا"، ويؤدي

كل فنان مقطع صغير من الأغنية عن طريق تحريك الشفاه معها المعروفة بـ lip sync، وتعتبر فكرة جديدة كلياً على رامي ويقدمها لأول مرة منذ بدء مسيرته الفنية.

الأغنية من كلمات: مصطفى حسن، ألحان:بلال سرور، توزيع: توما.

يذكر أن "سقف" من أوائل الأغنيات التي ستنضم إلى ألبوم رامي الجديد "أنا لوحدي" المتوقع صدوره خلال الفترة القادمة، وذلك بعد آخر ألبوماته "ليالينا" الذي طرحه عام 2018، وضم 15 أغنية، بالإضافة إلى استعداده لحفله الغنائي القادم يوم الجمعة الموافق 21 فبراير على مسرح المنارة بالتجمع الخامس.